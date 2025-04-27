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Соболь в очередной раз провел матч за Страсбург на скамейке для запасных

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Соболь в очередной раз провел матч за Страсбург на скамейке для запасных

Фото: Генк

UA-Футбол
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В матч 31 тура чемпионата Франции "Страсбур" дома обыграл одного из претендентов на вылет "Сент-Этьен" со счетом 3:1.

Украинский левый защитник Эдуард Соболь остался на скамейке запасных. Для него это второй матч подряд, когда он попадает в заявку, но не выходит на поле.

За последние пять поединков защитник провел в игре три минуты. А за весь сезон Лиги 1 сыграл 86 минут в 10 матчах.

“Страсбур” продолжает бороться за зону еврокубков. Пока команда идет на шестом месте, что позволяет сыграть в Лиге Европы или Лиге конференций (в зависимости от результатов финала Кубка Франции).

Контракт Соболя со "Страсбуром" рассчитан до лета 2026 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 30-летнего игрока в 1,2 млн евро.

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Эдуард Соболь Страсбур Сент-Этьен
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