Соболь в очередной раз провел матч за Страсбург на скамейке для запасных
Пока проигрывает конкуренцию
Фото: Генк
В матч 31 тура чемпионата Франции "Страсбур" дома обыграл одного из претендентов на вылет "Сент-Этьен" со счетом 3:1.
Украинский левый защитник Эдуард Соболь остался на скамейке запасных. Для него это второй матч подряд, когда он попадает в заявку, но не выходит на поле.
За последние пять поединков защитник провел в игре три минуты. А за весь сезон Лиги 1 сыграл 86 минут в 10 матчах.
“Страсбур” продолжает бороться за зону еврокубков. Пока команда идет на шестом месте, что позволяет сыграть в Лиге Европы или Лиге конференций (в зависимости от результатов финала Кубка Франции).
Контракт Соболя со "Страсбуром" рассчитан до лета 2026 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 30-летнего игрока в 1,2 млн евро.
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