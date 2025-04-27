Нужен гол. Выйдет ли со старта украинский нападающий Ромы против Интера?
Игра 34 тура
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня "Интер" в 16:00 сыграет против "Ромы", в составе римлян есть Артем Довбик, который выйдет на поле с первых минут.
За все время Довбик забил 11 голов в чемпионате Италии и отдал 2 результативные передачи.
???? La nostra formazione per #InterRoma!— AS Roma (@OfficialASRoma) April 27, 2025
???? DAJE ROMA DAJE! ????#ASRoma pic.twitter.com/7i4JtLYA0p
Следить за игрой можно будет в матч-центре UA-Футбол.
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