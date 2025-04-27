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Нужен гол. Выйдет ли со старта украинский нападающий Ромы против Интера?

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Игра 34 тура

Нужен гол. Выйдет ли со старта украинский нападающий Ромы против Интера?

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня "Интер" в 16:00 сыграет против "Ромы", в составе римлян есть Артем Довбик, который выйдет на поле с первых минут.

За все время Довбик забил 11 голов в чемпионате Италии и отдал 2 результативные передачи.

Следить за игрой можно будет в матч-центре UA-Футбол.

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Источник:
OfficialASRoma
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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