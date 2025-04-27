Максим Коваль оформил голевое действие в чемпионате Казахстана – ВИДЕО
И провел очередной сухой матч
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В поединке шестого тура Казахстанской Премьер-лиги "Елимай Семей" в гостях обыграл "Жетису" со счетом 3:0.
В воротах победителей сыграл украинский голкипер Максим Коваль. На 45 минуте он оформил ассист на нападающего Фессу Плакку. Коваль ввел удар "от ворот", который долетел до чужой штрафной. Форвард получил мяч и пробил мимо российского голкипера Кавлинова.
Добавим, что в активе Коваля также девять сэйвов в этом матче. Четвертый раз подряд он не пропускает в поединках за "Елимай".
Команда украинца находится на третьем месте в чемпионате. Отрыв от лидеров составляет одно очко.
Коваль присоединился к казахстанскому клубу 30 июля прошлого года. Его контракт рассчитан до конца следующего декабря.
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