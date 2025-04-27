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Его не остановить. Зубков забил очередной гол в Турции

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Второе дыхание

Его не остановить. Зубков забил очередной гол в Турции

Фото: Trabzonspor

Новина українською

Украинский полузащитник "Трабзонспора" Александр Зубков открыл счет в матче 33-го тура турецкой Суперлиги против "Аланияспора".

На 7-й минуте игрок подхватил мяч и пробил под левую стойку. Счет стал 1:0.

Это 7-й гол для Зубкова в футболке "Трабзонспора". Он проводит свой 14-й матч. Также имеет в активе ассист.

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Трабзонспор (Трабзон) Александр Зубков
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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tolina-ystas (Краматорск)
27.04.2025 в 16:25
А мог бы это же делать в Шахтёре, так кому то денег захотелось.
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Комментарии 1
tolina-ystas (Краматорск)
27.04.2025 в 16:25
А мог бы это же делать в Шахтёре, так кому то денег захотелось.
Ответить
0
0

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