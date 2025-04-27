Его не остановить. Зубков забил очередной гол в Турции

Украинский полузащитник "Трабзонспора" Александр Зубков открыл счет в матче 33-го тура турецкой Суперлиги против "Аланияспора".

На 7-й минуте игрок подхватил мяч и пробил под левую стойку. Счет стал 1:0.

MÜTHİŞ GOL | Trabzonspor 1-0 Alanyaspor



⚽️ 7' Zubkov pic.twitter.com/g9M8gJ7pTw — Anlık Goller (@superligtv_1) April 27, 2025

Это 7-й гол для Зубкова в футболке "Трабзонспора". Он проводит свой 14-й матч. Также имеет в активе ассист.