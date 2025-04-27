Хайдук сыграет с одним из аутсайдеров чемпионата. Попал ли Русин в стартовый состав?
Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени
Фото: Хайдук
"Хайдук" сыграет с одним из аутсайдеров чемпионата Хорватии "Осиеком".
Назарий Русин выходит с первых минут.
????️ ???????????????????????????????????????? ???????? za utakmicu s Osijekom. #AjdeHajduče! ???????? pic.twitter.com/xekpoGYZWI— HNK Hajduk Split (@hajduk) April 27, 2025
Это седьмой матч украинца, в котором он выходит в старте. Нападающий сыграл в 11-ти матчах хорватского клуба в национальном чемпионате. Он отметился одной голевой передачей.
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До очной встречи "Хайдук" занимает второе место в турнирной таблице с 56-ю баллами. "Осиек" - восьмой с 34-мя баллами.
Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени.
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Источник:Hajduk
Опубликовал: Владислав Прийменко
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