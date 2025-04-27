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Хайдук сыграет с одним из аутсайдеров чемпионата. Попал ли Русин в стартовый состав?

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Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени

Хайдук сыграет с одним из аутсайдеров чемпионата. Попал ли Русин в стартовый состав?

Фото: Хайдук

Новина українською

"Хайдук" сыграет с одним из аутсайдеров чемпионата Хорватии "Осиеком".

Назарий Русин выходит с первых минут.

Это седьмой матч украинца, в котором он выходит в старте. Нападающий сыграл в 11-ти матчах хорватского клуба в национальном чемпионате. Он отметился одной голевой передачей.

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До очной встречи "Хайдук" занимает второе место в турнирной таблице с 56-ю баллами. "Осиек" - восьмой с 34-мя баллами.

Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени.

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Хайдук (Сплит) Назарий Русин
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Источник:
Hajduk
Опубликовал: Владислав Прийменко
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