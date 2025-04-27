Украинцы делают погоду. Сикан отметился дебютным голом за Трабзонспор
Наконец-то
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский нападающий "Трабзонспора" Даниил Сикан удвоил преимущество своей команды в матче 33-го тура турецкой Суперлиги против "Аланияспора".
На 17-й минуте игрок получил пас в штрафной площадке и вколотил мяч в нижний правый угол ворот. Так счет стал 2:0. Первый мяч забил другой украинец - Александр Зубков.
GOL | Trabzonspor 2-0 Alanyaspor— Anlık Goller (@superligtv_1) April 27, 2025
⚽️ 17' Sikan pic.twitter.com/d8ZjIImoCi
Это первый гол для Сикана за "Трабзонспор". Для этого ему понадобилось 13 матчей.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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27.04.2025 в 16:39
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