Украинцы делают погоду. Сикан отметился дебютным голом за Трабзонспор

Украинский нападающий "Трабзонспора" Даниил Сикан удвоил преимущество своей команды в матче 33-го тура турецкой Суперлиги против "Аланияспора".

На 17-й минуте игрок получил пас в штрафной площадке и вколотил мяч в нижний правый угол ворот. Так счет стал 2:0. Первый мяч забил другой украинец - Александр Зубков.

GOL | Trabzonspor 2-0 Alanyaspor



⚽️ 17' Sikan pic.twitter.com/d8ZjIImoCi — Anlık Goller (@superligtv_1) April 27, 2025

Это первый гол для Сикана за "Трабзонспор". Для этого ему понадобилось 13 матчей.