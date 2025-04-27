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Украинцы делают погоду. Сикан отметился дебютным голом за Трабзонспор

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Украинцы делают погоду. Сикан отметился дебютным голом за Трабзонспор

Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинский нападающий "Трабзонспора" Даниил Сикан удвоил преимущество своей команды в матче 33-го тура турецкой Суперлиги против "Аланияспора".

На 17-й минуте игрок получил пас в штрафной площадке и вколотил мяч в нижний правый угол ворот. Так счет стал 2:0. Первый мяч забил другой украинец - Александр Зубков.

Это первый гол для Сикана за "Трабзонспор". Для этого ему понадобилось 13 матчей.

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Дебютный! Сикан поучаствовал в голе Трабзонспора
Трабзонспор (Трабзон) Даниил Сикан
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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dalexx (Украина)
27.04.2025 в 16:39
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Комментарии 1
dalexx (Украина)
27.04.2025 в 16:39
Ще були асісти
Ответить
0
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