Разогнался! Украинский нападающий отметился дублем в чемпионате Турции
В огне
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский нападающий отметился дублем в чемпионате Турции.
На 38-й минуте "Трабзонспор" пошёл в атаку. Зубков перешёл на фланг и отдал передачу на Даниила Сикана.
Нападающий забил и сделал счёт 3:1.
Видео гола:
GOL | Trabzonspor 3-1 Alanyaspor— Anlık Goller (@superligtv_1) April 27, 2025
⚽️ 38' Sikan pic.twitter.com/3vRuV1VSlc
Это второй гол Сикана в чемпионате Турции.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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