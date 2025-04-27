Разогнался! Украинский нападающий отметился дублем в чемпионате Турции

Украинский нападающий отметился дублем в чемпионате Турции.

На 38-й минуте "Трабзонспор" пошёл в атаку. Зубков перешёл на фланг и отдал передачу на Даниила Сикана.

Нападающий забил и сделал счёт 3:1.

Видео гола:

GOL | Trabzonspor 3-1 Alanyaspor



⚽️ 38' Sikan pic.twitter.com/3vRuV1VSlc — Anlık Goller (@superligtv_1) April 27, 2025

Это второй гол Сикана в чемпионате Турции.