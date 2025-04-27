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Разогнался! Украинский нападающий отметился дублем в чемпионате Турции

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В огне

Разогнался! Украинский нападающий отметился дублем в чемпионате Турции

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский нападающий отметился дублем в чемпионате Турции.

На 38-й минуте "Трабзонспор" пошёл в атаку. Зубков перешёл на фланг и отдал передачу на Даниила Сикана.

Нападающий забил и сделал счёт 3:1.

Видео гола:

Это второй гол Сикана в чемпионате Турции.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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