Дебютный! Сикан поучаствовал в голе Трабзонспора
Он сегодня в огне!
Фото: Trabzonspor
Сикан поучаствовал в голе "Трабзонспора".
На пятой компенсированной минуте хозяева получили право на штрафной. Футболисты пробили в штрафную гостей – "Аланьяспор" отбился.
Мяч перешёл к Сикану и украинец выполнил передачу на Банзу. Африканский футболист забил гол в ворота.
Видео:
GOL | Trabzonspor 4-2 Alanyaspor— Anlık Goller (@superligtv_1) April 27, 2025
⚽️ 45+5' Banza pic.twitter.com/o8b7cEXxed
Напомним, что Даниил Сикан отметился двумя голами в матче.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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