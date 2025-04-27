Дебютный! Сикан поучаствовал в голе Трабзонспора

Сикан поучаствовал в голе "Трабзонспора".

На пятой компенсированной минуте хозяева получили право на штрафной. Футболисты пробили в штрафную гостей – "Аланьяспор" отбился.

Мяч перешёл к Сикану и украинец выполнил передачу на Банзу. Африканский футболист забил гол в ворота.

Видео:

GOL | Trabzonspor 4-2 Alanyaspor



⚽️ 45+5' Banza pic.twitter.com/o8b7cEXxed — Anlık Goller (@superligtv_1) April 27, 2025

Напомним, что Даниил Сикан отметился двумя голами в матче.