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Дебютный! Сикан поучаствовал в голе Трабзонспора

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Дебютный! Сикан поучаствовал в голе Трабзонспора

Фото: Trabzonspor

Новина українською

Сикан поучаствовал в голе "Трабзонспора".

На пятой компенсированной минуте хозяева получили право на штрафной. Футболисты пробили в штрафную гостей – "Аланьяспор" отбился.

Мяч перешёл к Сикану и украинец выполнил передачу на Банзу. Африканский футболист забил гол в ворота.

Видео:

Напомним, что Даниил Сикан отметился двумя голами в матче.

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Трабзонспор (Трабзон) Даниил Сикан
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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