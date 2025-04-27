Забарный и компания не удержали победу над Манчестер Юнайтед. Как отыграл украинец?
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Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный принял участие в матче 34-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед" (1:1). Он отыграл весь поединок.
В этой игре Илья выполнил 64% точных пасов, нанес один удар мимо ворот, заблокировал удар, выиграл 3 единоборства из 5-ти, сделал 7 выносов и 1 отбор.
Аналитические порталы WhoScored и Sofascore оценили выступление игрока в 6,8 и 7,0 баллов, что является одними из самых высоких цифр среди футболистов "Борнмута".
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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