Забарный и компания не удержали победу над Манчестер Юнайтед. Как отыграл украинец?

Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный принял участие в матче 34-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед" (1:1). Он отыграл весь поединок.

В этой игре Илья выполнил 64% точных пасов, нанес один удар мимо ворот, заблокировал удар, выиграл 3 единоборства из 5-ти, сделал 7 выносов и 1 отбор.

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Аналитические порталы WhoScored и Sofascore оценили выступление игрока в 6,8 и 7,0 баллов, что является одними из самых высоких цифр среди футболистов "Борнмута".