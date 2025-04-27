Вышел, но помочь не сумел. Как сыграл Коваленко против Фиорентины?

Украинский полузащитник "Эмполи" Виктор Коваленко принял участие в матче 34-го тура Серии А против "Фиорентины" (1:2). Он вышел на замену на 77-й минуте.

В этой игре Виктор выполнил 33% точных пасов, 1 лонгбол, имел 1 удар по воротам и 1 мимо ворот, сфолил, выиграл 1 единоборство из 6-ти.

Аналитические порталы WhoScored и Sofascore оценили выступление игрока в средние 6,1 и 6,7 баллов.