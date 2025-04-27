Вышел, но помочь не сумел. Как сыграл Коваленко против Фиорентины?
Публикуем оценки
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский полузащитник "Эмполи" Виктор Коваленко принял участие в матче 34-го тура Серии А против "Фиорентины" (1:2). Он вышел на замену на 77-й минуте.
В этой игре Виктор выполнил 33% точных пасов, 1 лонгбол, имел 1 удар по воротам и 1 мимо ворот, сфолил, выиграл 1 единоборство из 6-ти.
Аналитические порталы WhoScored и Sofascore оценили выступление игрока в средние 6,1 и 6,7 баллов.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Украинское классическое. Шахтер – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Символично. Динамо может положить конец 25-летней серии Шахтера
- Праздник красных карточек. Кто еще получил удаление в матче Кубка Испании
- Шансы на успех почти равны нулю. Плимут Максима Таловерова практически вылетел из Чемпионшипа
- Как дочь Салаха повлияла на его решение остаться в Ливерпуле
- Жена звезды Реала попала в рейтинг Forbes: среди самых успешных женщин мира
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000