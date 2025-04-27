  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Вышел, но помочь не сумел. Как сыграл Коваленко против Фиорентины?

В тренде

Вышел, но помочь не сумел. Как сыграл Коваленко против Фиорентины?

Наши за границей

Публикуем оценки

Вышел, но помочь не сумел. Как сыграл Коваленко против Фиорентины?

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский полузащитник "Эмполи" Виктор Коваленко принял участие в матче 34-го тура Серии А против "Фиорентины" (1:2). Он вышел на замену на 77-й минуте.

В этой игре Виктор выполнил 33% точных пасов, 1 лонгбол, имел 1 удар по воротам и 1 мимо ворот, сфолил, выиграл 1 единоборство из 6-ти.

Читайте такжеКоваленко - после матча с Болоньей: Ожидал ли, что забью? Да

Аналитические порталы WhoScored и Sofascore оценили выступление игрока в средние 6,1 и 6,7 баллов.

По теме
yellow-arrow
Олимпиакос гостит у АЕК. Увидим ли в игре Яремчука?
yellow-arrow
Бенфика принимает аутсайдера. Будет ли играть Трубин?
yellow-arrow
Опять исчез? Степаненко не поможет команде в матче с Галатасараем
Виктор Коваленко Эмполи
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости