Опять исчез? Степаненко не поможет команде в матче с Галатасараем

Украинский полузащитник "Эюпспора" Тарас Степаненко не попал в заявку команды на матч 33-го тура Суперлиги Турции против "Галатасарая".

Причины отсутствия футболиста не известны. К слову, Степаненко принимал участие в предыдущих двух матчах.

В текущем сезоне украинец отыграл за турецкую команду 6 матчей. Отметился двумя желтыми карточками.