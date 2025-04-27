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Опять исчез? Степаненко не поможет команде в матче с Галатасараем

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Вот только почему?

Опять исчез? Степаненко не поможет команде в матче с Галатасараем

uaf.ua

Новина українською

Украинский полузащитник "Эюпспора" Тарас Степаненко не попал в заявку команды на матч 33-го тура Суперлиги Турции против "Галатасарая".

Причины отсутствия футболиста не известны. К слову, Степаненко принимал участие в предыдущих двух матчах.

Читайте такжеВся семья в собрании. Степаненко поделился информацией, как Эюпспор помог ему перевезти семью в Турцию

В текущем сезоне украинец отыграл за турецкую команду 6 матчей. Отметился двумя желтыми карточками.

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Тарас Степаненко Эюпспор (Турция)
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Источник:
Еюпспор
Опубликовал: Виктор Иванчук
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