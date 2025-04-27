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Бенфика принимает аутсайдера. Будет ли играть Трубин?

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Орлы претендуют на чемпионство

Бенфика принимает аутсайдера. Будет ли играть Трубин?

Getty Images/Global Images Ukraine

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В 31-м туре португальской Примейры "Бенфика" дома сыграет против AFS. Столичный гранд сейчас делит первую строчку со своим принципиальным соперником – "Спортингом" (72 балла). Гости находятся на 16-м месте (24 очка), которое предусматривает участие в плей-офф для сохранения прописки в элите.

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Бруну Лаге определился со стартовым составом лиссабонского коллектива. В основу также попал Анатолий Трубин.

Украинец в текущем первенстве провел 28 поединков и в 12 матчах сохранял свои ворота "сухими". Процент сейвов по итогам игр чемпионата – 71,9.

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Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
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Источник:
SL Benfica
Опубликовал: Александр Симченко
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