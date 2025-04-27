Бенфика принимает аутсайдера. Будет ли играть Трубин?

В 31-м туре португальской Примейры "Бенфика" дома сыграет против AFS. Столичный гранд сейчас делит первую строчку со своим принципиальным соперником – "Спортингом" (72 балла). Гости находятся на 16-м месте (24 очка), которое предусматривает участие в плей-офф для сохранения прописки в элите.

Бруну Лаге определился со стартовым составом лиссабонского коллектива. В основу также попал Анатолий Трубин.

Украинец в текущем первенстве провел 28 поединков и в 12 матчах сохранял свои ворота "сухими". Процент сейвов по итогам игр чемпионата – 71,9.