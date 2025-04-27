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Олимпиакос гостит у АЕК. Увидим ли в игре Яремчука?

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Стартовый состав

Олимпиакос гостит у АЕК. Увидим ли в игре Яремчука?

Фото: Олімпіакос

Новина українською

Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук не попал в стартовый состав команды на матч Суперлиги Греции против "АЕК". Он оказался в запасе.

Команда украинца занимает первое место. Ранее она досрочно стала чемпионом Греции. Соперник имеет третью строчку.

Поединок чемпионата Греции "АЕК" - "Олимпиакос" начнется в 20:00 по киевскому времени.

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Олимпиакос (Пирей) Роман Яремчук
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Источник:
www.slgr.gr
Опубликовал: Виктор Иванчук
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