Олимпиакос гостит у АЕК. Увидим ли в игре Яремчука?

Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук не попал в стартовый состав команды на матч Суперлиги Греции против "АЕК". Он оказался в запасе.

Команда украинца занимает первое место. Ранее она досрочно стала чемпионом Греции. Соперник имеет третью строчку.

Поединок чемпионата Греции "АЕК" - "Олимпиакос" начнется в 20:00 по киевскому времени.