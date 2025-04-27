Олимпиакос гостит у АЕК. Увидим ли в игре Яремчука?
Стартовый состав
Фото: Олімпіакос
Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук не попал в стартовый состав команды на матч Суперлиги Греции против "АЕК". Он оказался в запасе.
Команда украинца занимает первое место. Ранее она досрочно стала чемпионом Греции. Соперник имеет третью строчку.
Поединок чемпионата Греции "АЕК" - "Олимпиакос" начнется в 20:00 по киевскому времени.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:www.slgr.gr
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Украинское классическое. Шахтер – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Усик встретился с Паркером на вечере бокса. Фото
- Силы Обороны ликвидировали и ранили более тысячи оккупантов за сутки. Генштаб подытожил потери армии РФ
- Украинский футболист в Англии вернулся после травмы эффектным голевым действием – ВИДЕО
- Жена звезды Реала попала в рейтинг Forbes: среди самых успешных женщин мира
- Морозюки снова вместе? Ирина подарила Николаю страстный поцелуй. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000