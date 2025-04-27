Настоящий лидер команды. Зубков получил новое прозвище от пресс-службы Трабзонспора
Карьера идет вверх?
Фото: Trabzonspor
В 33-м туре Суперлиги Турции "Трабзонспор" переиграл "Аланияспор" (4:3). Результат обеспечили украинские игроки. Александр Зубков забил гол и отдал ассист. Даниил Сикан отметился дублем и записал ассист.
Пресс-служба "Трабзонспора" настолько поражена игрой Зубкова, что изобразила его главой корабля и именовала генералом.
???????????????????????????? direkle paslaşıp perdeyi açtı:— Trabzonspor (@Trabzonspor) April 27, 2025
Oleksandr Zubkov ???? pic.twitter.com/gOfROiXCy9
В текущем сезоне Зубков провел за турецкою команду 14 матчей, забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи.
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Источник:Трабзонспор
Опубликовал: Виктор Иванчук
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genpet (Миколаїв)
27.04.2025 в 19:53
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