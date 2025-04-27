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Настоящий лидер команды. Зубков получил новое прозвище от пресс-службы Трабзонспора

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Настоящий лидер команды. Зубков получил новое прозвище от пресс-службы Трабзонспора

Фото: Trabzonspor

Новина українською

В 33-м туре Суперлиги Турции "Трабзонспор" переиграл "Аланияспор" (4:3). Результат обеспечили украинские игроки. Александр Зубков забил гол и отдал ассист. Даниил Сикан отметился дублем и записал ассист.

Пресс-служба "Трабзонспора" настолько поражена игрой Зубкова, что изобразила его главой корабля и именовала генералом.

В текущем сезоне Зубков провел за турецкою команду 14 матчей, забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи.

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Трабзонспор (Трабзон) Александр Зубков
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Источник:
Трабзонспор
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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genpet (Миколаїв)
27.04.2025 в 19:53
Молодці наші, хай грають, набувають майстерність і досвід. Збірній це знадобиться
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Комментарии 1
avatar
genpet (Миколаїв)
27.04.2025 в 19:53
Молодці наші, хай грають, набувають майстерність і досвід. Збірній це знадобиться
Ответить
1
0

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