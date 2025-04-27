Настоящий лидер команды. Зубков получил новое прозвище от пресс-службы Трабзонспора

В 33-м туре Суперлиги Турции "Трабзонспор" переиграл "Аланияспор" (4:3). Результат обеспечили украинские игроки. Александр Зубков забил гол и отдал ассист. Даниил Сикан отметился дублем и записал ассист.

Пресс-служба "Трабзонспора" настолько поражена игрой Зубкова, что изобразила его главой корабля и именовала генералом.

???????????????????????????? direkle paslaşıp perdeyi açtı:



Oleksandr Zubkov ???? pic.twitter.com/gOfROiXCy9 — Trabzonspor (@Trabzonspor) April 27, 2025

В текущем сезоне Зубков провел за турецкою команду 14 матчей, забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи.