Русин отыграл тайм за Хайдук. Известна оценка нападающего

Украинский нападающий "Хайдука" Назарий Русин принял участие в матче 32-го тура ХФЛ против "Осиека" (0:2). Он вышел со старта и отыграл первый тайм.

Статистический портал Sofascore оценил его выступление в средние 6,5 баллов. Средний балл Русина в чемпионате составляет 6,69 баллов.

Это был 13-й матч для Русина в футболке "Хайдука". В его активе пока только 1 результативная передача.