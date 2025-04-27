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Русин отыграл тайм за Хайдук. Известна оценка нападающего

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Средняя

Русин отыграл тайм за Хайдук. Известна оценка нападающего

Фото: Хайдук

Новина українською

Украинский нападающий "Хайдука" Назарий Русин принял участие в матче 32-го тура ХФЛ против "Осиека" (0:2). Он вышел со старта и отыграл первый тайм.

Статистический портал Sofascore оценил его выступление в средние 6,5 баллов. Средний балл Русина в чемпионате составляет 6,69 баллов.

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Это был 13-й матч для Русина в футболке "Хайдука". В его активе пока только 1 результативная передача.

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Источник:
www.sofascore.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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