Русин отыграл тайм за Хайдук. Известна оценка нападающего
Средняя
Фото: Хайдук
Украинский нападающий "Хайдука" Назарий Русин принял участие в матче 32-го тура ХФЛ против "Осиека" (0:2). Он вышел со старта и отыграл первый тайм.
Статистический портал Sofascore оценил его выступление в средние 6,5 баллов. Средний балл Русина в чемпионате составляет 6,69 баллов.
Это был 13-й матч для Русина в футболке "Хайдука". В его активе пока только 1 результативная передача.
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Источник:www.sofascore.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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