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Вышел и показал класс. Яремчуку понадобились 2 минуты на гол АЕКу

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Роман в форме

Вышел и показал класс. Яремчуку понадобились 2 минуты на гол АЕКу

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук отметился голом в матче Суперлиги Греции против "АЕК". Он вышел на замену на 72-й минуте, и уже через считанные секунды оформил взятие ворот (74-я минута).

Яремчук нанес великолепный удар под перекладину. Роман сделал счет 2:0 в пользу своей команды.

Это был 9-й гол украинца за "Олимпиакос" в этом сезоне. Он провел 30 матчей. Также имеет в активе 3 ассиста.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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