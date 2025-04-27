Вышел и показал класс. Яремчуку понадобились 2 минуты на гол АЕКу

Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук отметился голом в матче Суперлиги Греции против "АЕК". Он вышел на замену на 72-й минуте, и уже через считанные секунды оформил взятие ворот (74-я минута).

Яремчук нанес великолепный удар под перекладину. Роман сделал счет 2:0 в пользу своей команды.

⚽️ GOAL: Yaremchuk

???????? AEK Athens 0-2 Olympiacospic.twitter.com/4qzk0A6dH0 — Goals Xtra (@GoalsXtra) April 27, 2025

Это был 9-й гол украинца за "Олимпиакос" в этом сезоне. Он провел 30 матчей. Также имеет в активе 3 ассиста.