Вышел и показал класс. Яремчуку понадобились 2 минуты на гол АЕКу
Роман в форме
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук отметился голом в матче Суперлиги Греции против "АЕК". Он вышел на замену на 72-й минуте, и уже через считанные секунды оформил взятие ворот (74-я минута).
Яремчук нанес великолепный удар под перекладину. Роман сделал счет 2:0 в пользу своей команды.
⚽️ GOAL: Yaremchuk— Goals Xtra (@GoalsXtra) April 27, 2025
???????? AEK Athens 0-2 Olympiacospic.twitter.com/4qzk0A6dH0
Это был 9-й гол украинца за "Олимпиакос" в этом сезоне. Он провел 30 матчей. Также имеет в активе 3 ассиста.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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