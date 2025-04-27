Яремчук стал одним из лучших игроков матча АЕК - Олимпиакос

Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук принял участие в матче Суперлиги Греции против "АЕК" (2:0). Он вышел на замену на 72-й минуте.

В этой игре Роман отметился голом. Кроме этого, отдал 3 точных паса из 5-ти, заблокировал удар и выиграл 1 единоборство.

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Статистически-аналитический портал Sofascore поставил Яремчуку вторую лучшую оценку в матче - 7,5 баллов.