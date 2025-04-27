  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Яремчук стал одним из лучших игроков матча АЕК - Олимпиакос

В тренде

Яремчук стал одним из лучших игроков матча АЕК - Олимпиакос

Наши за границей

Умеет

Яремчук стал одним из лучших игроков матча АЕК - Олимпиакос

Фото: Олімпіакос

Новина українською

Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук принял участие в матче Суперлиги Греции против "АЕК" (2:0). Он вышел на замену на 72-й минуте.

В этой игре Роман отметился голом. Кроме этого, отдал 3 точных паса из 5-ти, заблокировал удар и выиграл 1 единоборство.

Читайте такжеВышел и показал класс. Яремчуку понадобились 2 минуты на гол АЕКу

Статистически-аналитический портал Sofascore поставил Яремчуку вторую лучшую оценку в матче - 7,5 баллов.

По теме
yellow-arrow
Легкая прогулка для Трубина. Бенфика разгромила аутсайдера. Оценки украинца за матч
yellow-arrow
Вышел и показал класс. Яремчуку понадобились 2 минуты на гол АЕКу
yellow-arrow
Русин отыграл тайм за Хайдук. Известна оценка нападающего
Олимпиакос (Пирей) Роман Яремчук
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
www.sofascore.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
vlotko (Броди)
27.04.2025 в 22:31
Але це не аргумент для тренера.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
vlotko (Броди)
27.04.2025 в 22:31
Але це не аргумент для тренера.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости