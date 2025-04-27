Яремчук стал одним из лучших игроков матча АЕК - Олимпиакос
Умеет
Фото: Олімпіакос
Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук принял участие в матче Суперлиги Греции против "АЕК" (2:0). Он вышел на замену на 72-й минуте.
В этой игре Роман отметился голом. Кроме этого, отдал 3 точных паса из 5-ти, заблокировал удар и выиграл 1 единоборство.
Статистически-аналитический портал Sofascore поставил Яремчуку вторую лучшую оценку в матче - 7,5 баллов.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
vlotko (Броди)
27.04.2025 в 22:31
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- УПЛ. Шахтер - Динамо 2:2. Волевой камбэк киевлян!
- Украинское классическое. Шахтер – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Символично. Динамо может положить конец 25-летней серии Шахтера
- Артём Довбик сыграл 86 минут против Интера. Какие оценки получил украинец?
- Милевский снова взялся за старое. Артем погонял по Киеву на элитном спорткаре. ВИДЕО
- Жена звезды Реала попала в рейтинг Forbes: среди самых успешных женщин мира
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000
Комментарии 1