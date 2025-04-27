Легкая прогулка для Трубина. Бенфика разгромила аутсайдера. Оценки украинца за матч

В 31-м туре португальского первенства "орлы" уничтожили дома AFS. Еще до перерыва лиссабонский клуб побеждал со счетом 4:0, а во втором тайме отличился еще дважды. Анатолий Трубин оставил ворота "сухими".

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Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили действия украинца в 7,4 балла. В стартовом составе столичного гранда только Оркун Кёкчу получил меньше.

Украинец сделал 3 сейва, однажды успешно вышел на мяч, отдал 3 длинные точные передачи, 86% точных пасов (12/14), осуществил 1 вынос и выполнил 2 сейва из-за пределов штрафной.