Легкая прогулка для Трубина. Бенфика разгромила аутсайдера. Оценки украинца за матч
У кипера было мало работы
Getty Images / Global Images Ukraine
В 31-м туре португальского первенства "орлы" уничтожили дома AFS. Еще до перерыва лиссабонский клуб побеждал со счетом 4:0, а во втором тайме отличился еще дважды. Анатолий Трубин оставил ворота "сухими".
Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили действия украинца в 7,4 балла. В стартовом составе столичного гранда только Оркун Кёкчу получил меньше.
Украинец сделал 3 сейва, однажды успешно вышел на мяч, отдал 3 длинные точные передачи, 86% точных пасов (12/14), осуществил 1 вынос и выполнил 2 сейва из-за пределов штрафной.
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Источник:Sofascore
Опубликовал: Александр Симченко
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