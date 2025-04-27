  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Легкая прогулка для Трубина. Бенфика разгромила аутсайдера. Оценки украинца за матч

В тренде

Легкая прогулка для Трубина. Бенфика разгромила аутсайдера. Оценки украинца за матч

Наши за границей

У кипера было мало работы

Легкая прогулка для Трубина. Бенфика разгромила аутсайдера. Оценки украинца за матч

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В 31-м туре португальского первенства "орлы" уничтожили дома AFS. Еще до перерыва лиссабонский клуб побеждал со счетом 4:0, а во втором тайме отличился еще дважды. Анатолий Трубин оставил ворота "сухими".

Читайте такжеПолучил признание. Трубин попал в символическую команду недели в чемпионате Португалии

Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили действия украинца в 7,4 балла. В стартовом составе столичного гранда только Оркун Кёкчу получил меньше.

Украинец сделал 3 сейва, однажды успешно вышел на мяч, отдал 3 длинные точные передачи, 86% точных пасов (12/14), осуществил 1 вынос и выполнил 2 сейва из-за пределов штрафной.

По теме
yellow-arrow
Яремчук стал одним из лучших игроков матча АЕК - Олимпиакос
yellow-arrow
Вышел и показал класс. Яремчуку понадобились 2 минуты на гол АЕКу
yellow-arrow
Русин отыграл тайм за Хайдук. Известна оценка нападающего
Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sofascore
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости