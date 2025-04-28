  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Трубин отреагировал на разгромную победу Бенфики в Чемпионате Португалии. ФОТО

В тренде

Трубин отреагировал на разгромную победу Бенфики в Чемпионате Португалии. ФОТО

Наши за границей

Верит в лучшее

Трубин отреагировал на разгромную победу Бенфики в Чемпионате Португалии. ФОТО

Фото - Instagram

Новина українською

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин отреагировал на разгромную победу "Бенфики" в Чемпионате Португалии.

"Орлы" победили "АВС" со счётом 6:0. После матча голкипер выложил пост в Instagram, в котором написал, что команда уверенно подходит к финишу чемпионата.

"Приближаемся к финишу. Смотрим вперед. Сердцебиение стабильно. Разум ясен", - написал Трубин.

В этом сезоне Анатолий Трубин в португальской лиге сыграл в 29-ти матчах, в которых пропустил 25 голов. Ещё 13 встреч закончились "всухую".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Сейчас "Бенфика" занимает второе место в чемпионате Португалии, имея равное количество очков со "Спортингом". "Орлы" ниже по разнице мячей.

По теме
yellow-arrow
Деклассирование от Трубина и Ко. Бенфика - АВС 6:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Цыганков обратился к болельщикам Жироны с важным месседжем
yellow-arrow
Фиалки побеждают команду Коваленко. Фиорентина - Эмполи 2:1. Видео голов и обзор матча
Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Instagram
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости