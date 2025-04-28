Трубин отреагировал на разгромную победу Бенфики в Чемпионате Португалии. ФОТО
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Фото - Instagram
Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин отреагировал на разгромную победу "Бенфики" в Чемпионате Португалии.
"Орлы" победили "АВС" со счётом 6:0. После матча голкипер выложил пост в Instagram, в котором написал, что команда уверенно подходит к финишу чемпионата.
"Приближаемся к финишу. Смотрим вперед. Сердцебиение стабильно. Разум ясен", - написал Трубин.
В этом сезоне Анатолий Трубин в португальской лиге сыграл в 29-ти матчах, в которых пропустил 25 голов. Ещё 13 встреч закончились "всухую".
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Сейчас "Бенфика" занимает второе место в чемпионате Португалии, имея равное количество очков со "Спортингом". "Орлы" ниже по разнице мячей.
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