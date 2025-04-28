Пять результативных действий от Зубкова и Сикана. Трабзонспор – Аланьяспор 4:3. Видеообзор матча
Украинцы в огненной форме
Getty Images/Global Images Ukraine
"Трабзонспор" с трудом обыграл "Аланьяспор" в 33-м туре турецкой Суперлиги.
Александр Зубков в этом поединке отличился голом и результативной передачей, Даниил Сикан - дублем и ассистом.
Третий украинец в составе "сине-бордовых" Арсений Батагов отыграл от стартового до финального свистка, заработав в течение встречи желтую карточку.
В турнирной таблице "Трабзонспор" остался на седьмом месте.
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Чемпионат Турции. 33-й тур.
Трабзон. "Папара Парк".
"Трабзонспор" – "Аланьяспор" 4:3
Голы: Зубков, 7, Сикан, 17, 38, Банза, 45+5 – Кордова, 27, Хадерджонаж, 45, Шпорар, 52
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