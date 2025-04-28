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Пять результативных действий от Зубкова и Сикана. Трабзонспор – Аланьяспор 4:3. Видеообзор матча

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Украинцы в огненной форме

Пять результативных действий от Зубкова и Сикана. Трабзонспор – Аланьяспор 4:3. Видеообзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Трабзонспор" с трудом обыграл "Аланьяспор" в 33-м туре турецкой Суперлиги.

Александр Зубков в этом поединке отличился голом и результативной передачей, Даниил Сикан - дублем и ассистом.

Третий украинец в составе "сине-бордовых" Арсений Батагов отыграл от стартового до финального свистка, заработав в течение встречи желтую карточку.

В турнирной таблице "Трабзонспор" остался на седьмом месте.

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Чемпионат Турции. 33-й тур.

Трабзон. "Папара Парк".

"Трабзонспор" – "Аланьяспор" 4:3

Голы: Зубков, 7, Сикан, 17, 38, Банза, 45+5 – Кордова, 27, Хадерджонаж, 45, Шпорар, 52

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Трабзонспор (Трабзон) обзор Александр Зубков Арсений Батагов Даниил Сикан Аланьяспор
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