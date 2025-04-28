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Тренер Лехии Гданьск отметил игру украинского полузащитника в матче чемпионата Польши

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Тренер Лехии Гданьск отметил игру украинского полузащитника в матче чемпионата Польши

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Тренер "Лехии Гданьск" отметил игру украинского полузащитника в матче чемпионата Польши.

Джон Карвер похвалил Максима Хланя за проведённый матч, в котором украинец отметился ассистом.

"Я в восторге от Макса и от того, как он боролся за команду. Он также много работал в защите", - заявил тренер.

Максим Хлань сыграл 26 матчей за "Лехию Гданьск", в которых забил три гола и отдал три голевые передачи.

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"Лехия Гданьск" сейчас занимает 15-е место в Чемпионате Польши с 30-ю набранными баллами.

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Лехия (Гданьск) Максим Хлань
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Источник:
Lechia
Опубликовал: Владислав Прийменко
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