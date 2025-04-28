Тренер Лехии Гданьск отметил игру украинского полузащитника в матче чемпионата Польши
Приятные слова
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Лехии Гданьск" отметил игру украинского полузащитника в матче чемпионата Польши.
Джон Карвер похвалил Максима Хланя за проведённый матч, в котором украинец отметился ассистом.
"Я в восторге от Макса и от того, как он боролся за команду. Он также много работал в защите", - заявил тренер.
Максим Хлань сыграл 26 матчей за "Лехию Гданьск", в которых забил три гола и отдал три голевые передачи.
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"Лехия Гданьск" сейчас занимает 15-е место в Чемпионате Польши с 30-ю набранными баллами.
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Источник:Lechia
Опубликовал: Владислав Прийменко
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