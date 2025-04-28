Спас от поражения. Украинский защитник отметился голом во второй лиге Португалии

"Визела" расписала ничью с "Фелгуэйрашем" со счетом 1:1 в домашнем матче 31-го тура второго дивизиона Португалии.

Единственный гол за хозяев поля забил украинский защитник Орест Лебеденко.

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В нынешнем сезоне 26-летний Лебеденко успел записать на свой счёт три гола и четыре результативные передачи.

Напомним, что в сезонах 2017/18 и 2020/21 Орест выступал в Украине за "Карпаты" и "Олимпик", соответственно. К "Визеле" украинец присоединился в 2023-м году.