Спас от поражения. Украинский защитник отметился голом во второй лиге Португалии
Удачно замкнул навес
Getty Images/Global Images Ukraine
"Визела" расписала ничью с "Фелгуэйрашем" со счетом 1:1 в домашнем матче 31-го тура второго дивизиона Португалии.
Единственный гол за хозяев поля забил украинский защитник Орест Лебеденко.
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В нынешнем сезоне 26-летний Лебеденко успел записать на свой счёт три гола и четыре результативные передачи.
Напомним, что в сезонах 2017/18 и 2020/21 Орест выступал в Украине за "Карпаты" и "Олимпик", соответственно. К "Визеле" украинец присоединился в 2023-м году.
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