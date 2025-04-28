  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Спас от поражения. Украинский защитник отметился голом во второй лиге Португалии

В тренде

Спас от поражения. Украинский защитник отметился голом во второй лиге Португалии

Наши за границей

Удачно замкнул навес

Спас от поражения. Украинский защитник отметился голом во второй лиге Португалии

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Визела" расписала ничью с "Фелгуэйрашем" со счетом 1:1 в домашнем матче 31-го тура второго дивизиона Португалии.

Единственный гол за хозяев поля забил украинский защитник Орест Лебеденко.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В нынешнем сезоне 26-летний Лебеденко успел записать на свой счёт три гола и четыре результативные передачи.

Напомним, что в сезонах 2017/18 и 2020/21 Орест выступал в Украине за "Карпаты" и "Олимпик", соответственно. К "Визеле" украинец присоединился в 2023-м году.

По теме
yellow-arrow
Деклассирование от Трубина и Ко. Бенфика - АВС 6:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Цыганков обратился к болельщикам Жироны с важным месседжем
yellow-arrow
Фиалки побеждают команду Коваленко. Фиорентина - Эмполи 2:1. Видео голов и обзор матча
Португалия гол Орест Лебеденко Визела
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости