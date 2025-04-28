Заслуженно! Трабзонспор признал украинского нападающего игроком матча

Турецкий "Трабзонспор" признал украинского нападающего игроком матча.

Клуб объявил Даниила Сикана "Звездой дня" против "Аланьяспора".

"Звезда дня с двумя голами и одной передачей Даниил Сикан". – написал клуб.

В поединке против "Аланьяспора" украинский нападающий отметился в первом тайме забил на 17-й и 38-й минутах и поучаствовал в голе на 45+5-й минуте.

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Заметим, что это дебютные голы и ассист Сикана за турецкий клуб. Футболист поучаствовал в 9-ти матчах.