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Фиалки побеждают команду Коваленко. Фиорентина - Эмполи 2:1. Видео голов и обзор матча

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Фиалки побеждают команду Коваленко. Фиорентина - Эмполи 2:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Фиорентина" минимально обыграла "Эмполи" в 34-м туре чемпионата Италии.

"Фиалки" забили дважды в первом тайме, а гости ответили одним результативным ударом после перерыва.

Украинский полузащитник "Эмполи" Виктор Коваленко вышел на поле на 77-й минуте и один раз пробил в створ ворот Давида Де Хеа.

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Серия А. 34-й тур.

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Эмполи" 2:1

Голы: Адли 7, Мандрагора 25 - Фаццини 57

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Серия А Фиорентина (Флоренция) обзор Виктор Коваленко Эмполи
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