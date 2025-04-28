Фиалки побеждают команду Коваленко. Фиорентина - Эмполи 2:1. Видео голов и обзор матча
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Getty Images/Global Images Ukraine
"Фиорентина" минимально обыграла "Эмполи" в 34-м туре чемпионата Италии.
"Фиалки" забили дважды в первом тайме, а гости ответили одним результативным ударом после перерыва.
Украинский полузащитник "Эмполи" Виктор Коваленко вышел на поле на 77-й минуте и один раз пробил в створ ворот Давида Де Хеа.
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Серия А. 34-й тур.
Флоренция. "Артемио Франки"
"Фиорентина" - "Эмполи" 2:1
Голы: Адли 7, Мандрагора 25 - Фаццини 57
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