Цыганков обратился к болельщикам Жироны с важным месседжем

Украинский нападающий "Жироны" Виктор Цыганков обратился к болельщикам команды, выложив красноречивое сообщение у себя в соцсетях.

"Мы будем бороться до конца", — написал вингер "бело-красных".

В этом сезоне Ла Лиги Цыганков остается одним из лидеров "Жироны", забив два гола и отдав четыре результативные передачи в 22 матчах чемпионата Испании.

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Напомним, что "Жирона" после 33-го тура занимает 16-е место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав лишь 35 очков. Команда Мичела Санчеса находится в трех очках от зоны вылета.