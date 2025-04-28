Цыганков обратился к болельщикам Жироны с важным месседжем
Футболист выложил пост в соцсетях
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский нападающий "Жироны" Виктор Цыганков обратился к болельщикам команды, выложив красноречивое сообщение у себя в соцсетях.
"Мы будем бороться до конца", — написал вингер "бело-красных".
В этом сезоне Ла Лиги Цыганков остается одним из лидеров "Жироны", забив два гола и отдав четыре результативные передачи в 22 матчах чемпионата Испании.
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Напомним, что "Жирона" после 33-го тура занимает 16-е место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав лишь 35 очков. Команда Мичела Санчеса находится в трех очках от зоны вылета.
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Источник:Instagram
Опубликовал: Андрей Журба
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Харьковчанин (Харків)
28.04.2025 в 11:51
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