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Цыганков обратился к болельщикам Жироны с важным месседжем

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Футболист выложил пост в соцсетях

Цыганков обратился к болельщикам Жироны с важным месседжем

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский нападающий "Жироны" Виктор Цыганков обратился к болельщикам команды, выложив красноречивое сообщение у себя в соцсетях.

"Мы будем бороться до конца", — написал вингер "бело-красных".

В этом сезоне Ла Лиги Цыганков остается одним из лидеров "Жироны", забив два гола и отдав четыре результативные передачи в 22 матчах чемпионата Испании.

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Напомним, что "Жирона" после 33-го тура занимает 16-е место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав лишь 35 очков. Команда Мичела Санчеса находится в трех очках от зоны вылета.

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Источник:
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Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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Харьковчанин (Харків)
28.04.2025 в 11:51
а шо тут важливого? юа-фут задрав клікбейтом!
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Комментарии 1
Харьковчанин (Харків)
28.04.2025 в 11:51
а шо тут важливого? юа-фут задрав клікбейтом!
Ответить
0
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