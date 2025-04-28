Деклассирование от Трубина и Ко. Бенфика - АВС 6:0. Видео голов и обзор матча
С разными авторами всех забитых мячей
Getty Images/Global Images Ukraine
"Бенфика" разгромно победила АВС в 31-м туре португальской Примейры.
В первом тайме "орлы" забили четырежды, во втором - дважды.
Украинский голкипер Анатолий Трубин провел на поле весь поединок.
В турнирной таблице "Бенфика" идет второй, уступая по дополнительным показателям "Спортингу".
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Чемпионат Португалии. 31-й тур.
Лиссабон. "Эштадиу да Луж".
"Бенфика" – АВС 6:0
Голы: Араужу, 8, Павлидис, 23, Амдуни, 26, Актюркоглу, 40, Белотти, 71, Отаменди, 82
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