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Экс-тренер Шахтера выиграл чемпионат Болгарии

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Экс-тренер Шахтера выиграл чемпионат Болгарии

Фото - Сайт ПФК Лудогорец 1945

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Бывший главный тренер донецкого "Шахтера" Игор Йовичевич выиграл чемпионат Болгарии с "Лудогорцем".

В матче 31-го тура в местной Первой лиге "Лудогорец" под руководством 51-летнего хорватского специалиста уверенно обыграл "Черно Море" со счетом 2:0 и оформил досрочное чемпионство за пять раундов до окончания соревнований.

Что интересно, этот трофей для "Лудогорца" стал 14-м подряд чемпионством в Болгарии.

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Напомним, что Игор Йовичевич стал главным тренером "Лудогорца" в сентябре 2024 года. Этот трофей для него стал вторым во главе болгарского топ-клуба после выигранного ранее Суперкубка Болгарии.

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Болгария Игор Йовичевич Лудогорец (Разград) Чемпионат Болгарии
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Источник:
ПФК Лудогорец 1945
Опубликовал: Андрей Журба
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