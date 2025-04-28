Экс-тренер Шахтера выиграл чемпионат Болгарии
Старый знакомый украинского футбола
Фото - Сайт ПФК Лудогорец 1945
Бывший главный тренер донецкого "Шахтера" Игор Йовичевич выиграл чемпионат Болгарии с "Лудогорцем".
В матче 31-го тура в местной Первой лиге "Лудогорец" под руководством 51-летнего хорватского специалиста уверенно обыграл "Черно Море" со счетом 2:0 и оформил досрочное чемпионство за пять раундов до окончания соревнований.
Что интересно, этот трофей для "Лудогорца" стал 14-м подряд чемпионством в Болгарии.
Ludogorets defeats Cherno More and secures 14th consecutive titlehttps://t.co/I0kVfLozyh pic.twitter.com/pwJkWJQ8LX— PFC Ludogorets 1945 (@Ludogorets1945) April 27, 2025
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Напомним, что Игор Йовичевич стал главным тренером "Лудогорца" в сентябре 2024 года. Этот трофей для него стал вторым во главе болгарского топ-клуба после выигранного ранее Суперкубка Болгарии.
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