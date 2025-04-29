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"Это разбивает сердце", - Таловеров высказался о вылете Плимута из Чемпионшипа

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Плимут фактически вылетел

"Это разбивает сердце", - Таловеров высказался о вылете Плимута из Чемпионшипа

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский центрбек "Плимута" Максим Таловеров прокомментировал победу в матче 45-го тура Чемпионшипа против "Престона" (2:1), в котором он отдал ассист.

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Правда, перед финальным туром шансов у “Аргайла” на спасение практически нет. Сейчас команда находится на 23 месте из 24. Расстояние от спасительной 21 позиции, где находится "Лутон", составляет три зачетных пункта.

"Я был рад вернуться на поле после реабилитации, но это разбивает сердце, что мы не смогли избежать вылета.

Мы все разочарованы, и я знаю, как много этот клуб означает для каждого из нас. Спасибо, что поддерживаете нас – мы будем работать как никогда упорно, чтобы вернуться", – написал Таловеров в Инстаграме.

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Плимут Аргайл Максим Таловеров
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