"Вообще ничего не показал". Экс-игрок сборной Италии жестко высказался о Довбике
Однако он считает, что нападающему надо дать время
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Бывший нападающий сборной Италии Давиде Ди Микеле высказал свое мнение о выступлениях украинского форварда "Ромы" Артема Довбика.
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"Должна ли "Рома" верить в Довбика? Я думаю, что да. Это также зависит от него, ему нужно собраться с силами, потому что сегодня нельзя играть поверхностно, даже если у тебя есть качество.
У него было два-три шанса в матче с "Интером", но каждый раз, когда ему нужно было атаковать, он искал момент сыграть на одноклубника. Ему нужно поработать над этим на следующий год.
В этом году он мало что показал или вообще ничего не показал по сравнению с тем, что я видел в Испании", - приводит слова Ди Микели Tuttomercatoweb.
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