Довбик - хвост льва, Коваленко бьет, забивает, но проигрывает. Наши за границей. Италия

Артем Довбик отыграл незаметно, но его команда выиграла Топ-матч в гостях у чемпиона и близка к зоне Лиги Чемпионов. Виктор Коваленко отыграл заметно, но его команда дважды проиграла, вылетела из Кубка и осталась в зоне вылета в лиге.

Против "Интера" в Милане "Рома" отыграла 18-ый матч Серии А без поражений подряд, добыв 13-ую победу в них, в последних 11-ти матчах лиги добыла девять побед и две ничьи. В воскресенье она во второй раз в сезоне в лиге выиграла Топ-матч, победила другую команду Топ-9. Так что в самой гуще борьбы за выход в Лигу Чемпионов. Вот только Артем Довбик в этой борьбе на вторых ролях.

Мы уже не раз обсуждали в этой рубрике дилемму о том, чем лучше быть - головой лисицы или хвостом льва. Часто в этом сезоне Довбик был хвостом лисицы, то есть тонул вместе с командой. Теперь команда уверенно плывет, в великолепном настроении, и выход в ЛЧ уже не кажется чудом, как его назвал Клаудио Раньери. Кажется реальной целью. Но вот Довбик - не из офицеров этого корабля.

Он был офицером и даже капитаном, когда забил победные мячи в трех матчах и был признан лучшим игроком всей Серии А в марте. Однако апрель был противоположным - ни одного гола, минимальная угроза воротам соперника. Апрель, в котором "Рома" играла против "Лацио", "Ювентуса" и "Интера" - матчи, в которых и сияют настоящие звезды, в которых оправдывают заплаченные за тебя деньги.

В четырех мартовских матчах лиги Артем пробил по воротам в целом 15 раз. В четырех апрельских - четыре. Разумеется, нужно сделать поправку на разницу в силе соперников. "Комо", "Лечче", "Эмполи" и "Кальяри" в марте, "Лацио", "Ювентус", "Верона" и "Интер" в апреле. И против "Вероны", где можно было набрать удары, украинец не вышел в "старте" из-за травмы. Но все же разница слишком велика.

В Милане Раньери облегчил ему работу. Впервые выпустив вместе с ним с первых минут второго чистого форварда Эльдора Шомуродова. Еще и атакеры Лоренцо Пеллегрини и Матиас Суле находились на поле. И все атакеры располагались компактно, прессинговали синхронно. Прессинг и комбинации "волков" в первые полчаса работали отлично. За это время были нанесены восемь ударов по воротам "Интера".

Впрочем, и здесь Довбик не был в игре в атаке. Лишь однажды получив мяч в штрафной "Интера", но проиграв борьбу. Хотя в глубине поля он работал, старался, бегал, принимал и распределял мячи. Во время голевой атаки бодался с защитником в штрафной. В целом во время той атаки в штрафной площадке "Интера" находились целых пять игроков "Ромы", и каждый сыграл свою роль.

После 30-ой минуты игра полностью изменилась. Превратившись в осаду ворот римлян. У них уже не получилось устраивать позиционные атаки. Зато получались контратаки. И в них, на просторе, в прорывах на десятки метров, Довбик уже чувствовал себя лучше, свободнее. Дважды пробив по воротам. Но и здесь забить не удалось.

Он был просто обязан забивать, когда оказался перед вратарем, но замешкался и позволил защитнику "Интера" Ачерби в последний момент вставить ногу. Мяч полетел на угловой.

Он остался наедине с защитником, но начал смещаться в центр, был заблокирован, Суле пробил с линии штрафной и не попал. Артем в еще одной атаке пробил с угла, но Зоммер четко взял.

Его статистика за 85 минут игры - два удара по воротам, пас под удар, 14 передач с 86-ю процентами точности, 23 касания мяча, из них пять - в штрафной площадке соперника (больше всех в команде). По общему числу пасов и касаний он был худшим в стартовом составе "Ромы", кроме Шомуродова, которого заменили на 27 минут раньше. Участвовал в шести единоборствах, выиграв лишь одно.

Пресса ставила ему одни из худших оценок в команде. Чаще - "6" с ещё несколькими игроками, иногда - "5.5", единолично худшую. Отмечали тяжёлую работу в глубине поля (слово "толкался" было популярным в описании его игры) и контратаки, но единогласно утверждали, что этого мало и что он должен был реализовывать свой момент перед вратарём. Хвалили его опекуна Ачерби за игру против украинца.

Довбик остается лишь с одним голом в 13-ти матчах лиги против команд Топ-9. Тем не менее, остается лучшим бомбардиром "Ромы" в Серии А против всех с 11-ю голами (у ближайших преследователей шесть). А его команда на шестом месте всего в двух очках позади лигочемпионского четвертого. Проблема Артема в том, что из четырех последних матчей сезона три - против команд Топ-9.

"Горячая нога Виктора Коваленко после гола в Кубке. Он дважды пугает "Фиорентину", - так писали в Tuttomercatoweb. Коваленко и вправду удалось поймать два довольно успешных матча подряд. Возможно, это позволит ему пробиться в стартовый состав "Эмполи" и в лиге. Его команда в зоне вылета, значит, работает неправильно. Есть резон что-то менять. Почему бы не выпустить украинца с первых минут?

Как мы уже писали в предыдущих выпусках, в Италии о нем почему-то думают исключительно как о разыгрывающем опорнике в глубине поля. В этих двух матчах он напомнил, что начинал карьеру игроком атаки, практически вторым форвардом. Именно в остроте у ворот соперника он наиболее полезен.

Он может там пригодиться, тем более, что все форварды и атакующие полузащитники "Эмполи" в отвратительной форме. С начала февраля (!!) они забили лишь один мяч во всех турнирах - Кристиан Куаме в конце марта. Да и он сейчас травмирован. Также с начала февраля игроки этих амплуа не записали на свой счет ни одного ассиста ни в одном турнире.

Да, второй полуфинальный матч Кубка в гостях против "Болоньи" был практически формальностью после 0:3 в первом дома. И играл там ослабленный состав. Тем не менее, играл "Эмполи" очень неплохо.

Очень неплохо он играл и в гостях против "Фиорентины" в лиге. Хотя и вновь проиграл, с тем же счетом 1:2. Проиграв Тосканское дерби впервые за семь таких.

В Болонье Коваленко забил свой третий мяч в итальянском футболе. Первый с ноября 2023-го года. Первый в Кубке Италии в карьере. Подключившись в штрафную без мяча и добив после сейва вратаря. Тогда он играл практически на позиции "десятки", позади двух форвардов. Также много помогал слева. Много двигался, работал и в глубине поля в отборе, подключался в штрафную.

Его статистические показатели за 80 минут того матча - 32 касания мяча, 18 передач, из них 12 точных. 13 единоборств (третье место в команде), из них пять выигранных. В целом 11 потерь мяча вместе с неточными передачами. Два фола, три отбора мяча.

Диапазон его оценок колебался от "6" до "7". Больше всего было "6.5". Его всегда называли одним из лучших в команде. Правда, были и немало комментариев вроде "ничего особенного, кроме гола". Но был и комментарий Sky Sport Italia: "Иногда опорник, иногда вингер, иногда атакующий полузащитник. Он пытается принести качество, помогать команде и оказался в нужном месте и в нужное время для гола".

Во Флоренции он вышел на замену на 76-ой минуте. Поначалу застрял в середине поля и не мог даже касаться мяча. В эти минуты "Фиорентина" полностью контролировала игру. С 58-ой по 89-ую минуту даже не было ударов по ее воротам. Но затем Коваленко вдруг проснулся. Он начал подключаться в штрафную площадку или на ее линию без мяча как настоящий атакер и чуть не забил.

Он замыкал слета из штрафной площадки. Правда, мяч доставал с трудом, пробил слабо, и Де Хеа взял в прыжке. В статистике матча это даже не посчитали ударом. Затем пробил мощно с 18-ти метров. Но по центру, и Де Хеа отбил. Еще один удар Виктора, издали - неточно. СМИ все это отмечали, отмечали, что оживил игру, ставили ему "6", иногда - "6.5".

"Эмполи" вылетел из Кубка, достигнув своего первого полуфинала в истории. А в лиге находится в зоне вылета, но всего в двух очках позади спасительного 17-го места.

Руслан Малиновский вновь не попал в заявку "Дженоа" из-за травмы. Его команда проиграла "Комо" со счетом 0:1, но благодаря другим результатам в туре математически обеспечила себе место в Серии А на следующий сезон. За четыре тура до финиша.

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