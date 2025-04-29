Грациани - после игры Ромы с Интером: Единственный, кого можно упрекнуть - это Довбик

Бывший игрок "Ромы" Франческо Грациани подверг критике выступление украинского нападающего римского клуба Артема Довбика в победном матче против "Интера" (1:0) в 34-м туре Серии А.

"Единственный, кого можно упрекнуть, - это Довбик, потому что он мог сделать что-то большее. А в целом я ставлю всем игрокам очень высокие оценки.

Довбик и Шомуродов боролись и проделали выдающуюся работу в фазе отсутствия мяча: они многим пожертвовали. Однако в нападении они мало что сделали.

В следующем сезоне "Роме" нужны два первоклассных центрфорварда: сейчас команда не справляется, несмотря на то, что Довбик забил несколько голов. Я думаю, что "джаллоросси" нужен нападающий, кроме украинца: я бы вернул Абрахама и вложил деньги в другого нападающего", - цитирует Грациани Retesport.