Грациани - после игры Ромы с Интером: Единственный, кого можно упрекнуть - это Довбик
Не понравился только украинец
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Бывший игрок "Ромы" Франческо Грациани подверг критике выступление украинского нападающего римского клуба Артема Довбика в победном матче против "Интера" (1:0) в 34-м туре Серии А.
"Единственный, кого можно упрекнуть, - это Довбик, потому что он мог сделать что-то большее. А в целом я ставлю всем игрокам очень высокие оценки.
Довбик и Шомуродов боролись и проделали выдающуюся работу в фазе отсутствия мяча: они многим пожертвовали. Однако в нападении они мало что сделали.
В следующем сезоне "Роме" нужны два первоклассных центрфорварда: сейчас команда не справляется, несмотря на то, что Довбик забил несколько голов. Я думаю, что "джаллоросси" нужен нападающий, кроме украинца: я бы вернул Абрахама и вложил деньги в другого нападающего", - цитирует Грациани Retesport.
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