Украинец попал в символическую команду недели в чемпионате Польши
Вполне заслуженно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский легионер гданьской "Лехии" попал в команду недели в чемпионате Польши по итогам 30-го тура.
Крайний полузащитник Максим Хлань вошел в символическую одиннадцатку в Экстраклясе на этой неделе после того, как он отдал голевую передачу в матче против "Пяста" (3:1), и помог своей команде одержать победу и набрать три очка.
Отметим, что с его ассиста в том поединке голом отметился Богдан Вьюнник. Также в этой игре гол на свой счет записал Антон Царенко. Тем не менее, им не удалось попасть в команду недели.
JEDENASTKA KOLEJKI ⭐ pic.twitter.com/7rKrVfBAmh— PKO BP Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) April 29, 2025
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Отметим, что в этом сезоне Максим Хлань забил 3 гола и отдал 3 ассиста в 26 матчах за "Лехию" в чемпионате Польши.
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