Украинец попал в символическую команду недели в чемпионате Польши

Украинский легионер гданьской "Лехии" попал в команду недели в чемпионате Польши по итогам 30-го тура.

Крайний полузащитник Максим Хлань вошел в символическую одиннадцатку в Экстраклясе на этой неделе после того, как он отдал голевую передачу в матче против "Пяста" (3:1), и помог своей команде одержать победу и набрать три очка.

Отметим, что с его ассиста в том поединке голом отметился Богдан Вьюнник. Также в этой игре гол на свой счет записал Антон Царенко. Тем не менее, им не удалось попасть в команду недели.

JEDENASTKA KOLEJKI ⭐ pic.twitter.com/7rKrVfBAmh — PKO BP Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) April 29, 2025

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Отметим, что в этом сезоне Максим Хлань забил 3 гола и отдал 3 ассиста в 26 матчах за "Лехию" в чемпионате Польши.