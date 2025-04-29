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Украинец попал в символическую команду недели в чемпионате Польши

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Вполне заслуженно

Украинец попал в символическую команду недели в чемпионате Польши

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский легионер гданьской "Лехии" попал в команду недели в чемпионате Польши по итогам 30-го тура.

Крайний полузащитник Максим Хлань вошел в символическую одиннадцатку в Экстраклясе на этой неделе после того, как он отдал голевую передачу в матче против "Пяста" (3:1), и помог своей команде одержать победу и набрать три очка.

Отметим, что с его ассиста в том поединке голом отметился Богдан Вьюнник. Также в этой игре гол на свой счет записал Антон Царенко. Тем не менее, им не удалось попасть в команду недели.

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Отметим, что в этом сезоне Максим Хлань забил 3 гола и отдал 3 ассиста в 26 матчах за "Лехию" в чемпионате Польши.

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Лехия (Гданьск) Экстракласса чемпионат Польши Максим Хлань
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Источник:
PKO BP Ekstraklasa
Опубликовал: Андрей Журба
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