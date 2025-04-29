Два украинца попали в символические сборные тура чемпионата Турции

В матче 33-го тура чемпионата Турции "Трабзонспор" на своем поле одержал победу над "Аланьяспором" (4:3). Украинские футболисты хозяев Даниил Сикан и Александр Зубков стали главными героями своей команды.

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Сикан в этом матче отличился дублем и ассистом, а Зубков забил гол и отдал голевую передачу.

Яркие действия украинцев не остались незамеченными - авторитетные порталы SofaScore и WhoScored включили их в символические сборные тура. Сикан получил 8.6 и 8.5 балла, а Зубков - 8.5 и 8.7 соответственно.