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Два украинца попали в символические сборные тура чемпионата Турции

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Они внесли большой вклад в победу своей команды

Два украинца попали в символические сборные тура чемпионата Турции

Фото: Trabzonspor

Новина українською

В матче 33-го тура чемпионата Турции "Трабзонспор" на своем поле одержал победу над "Аланьяспором" (4:3). Украинские футболисты хозяев Даниил Сикан и Александр Зубков стали главными героями своей команды.

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Сикан в этом матче отличился дублем и ассистом, а Зубков забил гол и отдал голевую передачу.

Яркие действия украинцев не остались незамеченными - авторитетные порталы SofaScore и WhoScored включили их в символические сборные тура. Сикан получил 8.6 и 8.5 балла, а Зубков - 8.5 и 8.7 соответственно.

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Трабзонспор (Трабзон) Александр Зубков Даниил Сикан
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Источник:
SofaScore
Опубликовал: Алина Ерофеева
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