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Жирона раздумывает над возвращением Довбика. Рома установила ценник на украинца

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Интересная новость от итальянских СМИ

Жирона раздумывает над возвращением Довбика. Рома установила ценник на украинца

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский форвард Артем Довбик, который прошлым летом перешел за 30 млн евро из "Жироны" в "Рому", проводит неоднозначный сезон в Италии.

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Артем в "Роме" вроде и забивает, но намного меньше, чем в "Жироне" и часто подвергается критике.

При этом, как сообщают итальянские СМИ, в "Жироне" стали задумываться о возвращении украинца, который год назад тянул команду, а команда играла на него. Поэтому, летом в "Жироне" летом могут рассматривать такой вараинт.

Впрочем, также отмечается, что тут не все будет зависеть от желания испанского клуба или самого игрока, но и от желаний "Ромы". В римском клубе еще не определились с будущем украинца, и в случае, если по нему поступят предложения, "Рома" будет готова отпустить украинца за сумму не менее 30 млн евро, что вряд ли потянет "Жирона".

Напомним, что в текущем сезоне Довбик провел за "Рому" 43 матча, в которых забил 16 голов и отдал 4 ассиста.

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Артем Довбик Рома (Италия) Жирона
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Источник:
serieanews
Опубликовал: Михаил Черныш
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