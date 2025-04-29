Жирона раздумывает над возвращением Довбика. Рома установила ценник на украинца

Украинский форвард Артем Довбик, который прошлым летом перешел за 30 млн евро из "Жироны" в "Рому", проводит неоднозначный сезон в Италии.

Артем в "Роме" вроде и забивает, но намного меньше, чем в "Жироне" и часто подвергается критике.

При этом, как сообщают итальянские СМИ, в "Жироне" стали задумываться о возвращении украинца, который год назад тянул команду, а команда играла на него. Поэтому, летом в "Жироне" летом могут рассматривать такой вараинт.

Впрочем, также отмечается, что тут не все будет зависеть от желания испанского клуба или самого игрока, но и от желаний "Ромы". В римском клубе еще не определились с будущем украинца, и в случае, если по нему поступят предложения, "Рома" будет готова отпустить украинца за сумму не менее 30 млн евро, что вряд ли потянет "Жирона".

Напомним, что в текущем сезоне Довбик провел за "Рому" 43 матча, в которых забил 16 голов и отдал 4 ассиста.