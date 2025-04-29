"Это какая-то загадка", - хавбек сборной Украины высказался о допинге Мудрика
"Все полностью уверены, что Мудрик этого не принимал" (с)
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Хавбек "Динамо" и сборной Украины Александр Пихаленок высказался о допинг-скандале, в который угодил вингер "Челси" Михаил Мудрик.
"После этого не общался. С ребятами общались. Я знаю, что все полностью уверены, что он этого не принимал. Как оно оказалось в организме – это какая-то загадка. Я уверен, что он этого не принимал", – заявил Александр.
Напомним, что в декабре прошлого года стало известно, что Мудрик провалил допинг-тест, из-за чего его отстранили от футбола на неопределенный срок, пока не будет раскрыт результат пробы Б.
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До проваленной допинг-пробы в сезоне 2024/25 Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.
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