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"Мы следим", - президент Галатасарая высказался о Лунине

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Многое будет зависеть от того, уйдет ли летом 38-летний Муслера

"Мы следим", - президент Галатасарая высказался о Лунине

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент "Галатасарая" Дурсун Озбек прокомментировал слухи о том, что его клуб может быть заинтересован в украинском голкипере "Реала" Андрее Лунине.

Как сообщил Озбек, многое в вопросе подписания кипера будет зависеть от позиции нынешнего голкипера команды Фернандо Муслеры, контракт которого истекает в конце текущего сезона.

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"Ситуация с Муслерой пока остается неопределенной. Он хочет принять решение о своем будущем после окончания сезона и завоевания трофеев.

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Но если Муслера уйдет, мы получим вратаря уровня Яна Облака или Андрея Лунина. Мы следим за этими киперами", – сказал Озбек.

Напомним, что в этом сезоне Лунин сыграл в 12-ти матчах "Реала". Он пропустил 19 голов и в четырёх матчах сыграл "на ноль". TransferMarkt оценивает футболиста в 20 млн евро.

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Опубликовал: Михаил Черныш
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