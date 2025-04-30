Лунин обиделся на Реал. Вместо украинца клуб готов подписать другого вратаря

Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин намерен возобновить попытки найти другой клуб, где он мог бы стать бесспорным игроком стартового состава.

По данным Relevo, к такому решению Лунина побуждает недостаток игровой практики и потенциальное продление контракта его главного конкурента Тибо Куртуа.

К тому же, украинец до сих пор держит обиду на "сливочных" за пропущенный финал Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии" в сезоне 2023/24.



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В "Реале" предпочитают избегать ситуаций длительной неопределенности, и поэтому готовы приветствовать возвращение своего бывшего вратаря Кепу Аррисабалагу, который ныне выступает за "Борнмут". Отмечается, что испанец оставил о себе прекрасные впечатления как в раздевалке, так и в руководстве клуба.

В текущем сезоне Лунин принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 19 голов.