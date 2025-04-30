Лунин обиделся на Реал. Вместо украинца клуб готов подписать другого вратаря
Речь идет об одноклубнике Забарного
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Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин намерен возобновить попытки найти другой клуб, где он мог бы стать бесспорным игроком стартового состава.
По данным Relevo, к такому решению Лунина побуждает недостаток игровой практики и потенциальное продление контракта его главного конкурента Тибо Куртуа.
К тому же, украинец до сих пор держит обиду на "сливочных" за пропущенный финал Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии" в сезоне 2023/24.
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В "Реале" предпочитают избегать ситуаций длительной неопределенности, и поэтому готовы приветствовать возвращение своего бывшего вратаря Кепу Аррисабалагу, который ныне выступает за "Борнмут". Отмечается, что испанец оставил о себе прекрасные впечатления как в раздевалке, так и в руководстве клуба.
В текущем сезоне Лунин принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 19 голов.
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