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Лунин обиделся на Реал. Вместо украинца клуб готов подписать другого вратаря

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Речь идет об одноклубнике Забарного

Лунин обиделся на Реал. Вместо украинца клуб готов подписать другого вратаря

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин намерен возобновить попытки найти другой клуб, где он мог бы стать бесспорным игроком стартового состава.

По данным Relevo, к такому решению Лунина побуждает недостаток игровой практики и потенциальное продление контракта его главного конкурента Тибо Куртуа.

К тому же, украинец до сих пор держит обиду на "сливочных" за пропущенный финал Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии" в сезоне 2023/24.

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В "Реале" предпочитают избегать ситуаций длительной неопределенности, и поэтому готовы приветствовать возвращение своего бывшего вратаря Кепу Аррисабалагу, который ныне выступает за "Борнмут". Отмечается, что испанец оставил о себе прекрасные впечатления как в раздевалке, так и в руководстве клуба.

В текущем сезоне Лунин принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 19 голов.

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Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Андрей Лунин Кепа Аррисабалага
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Источник:
Relevo
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
30.04.2025 в 10:56
Лунин обиделся и.... продлил конракт:))
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Комментарии 2
oda1979 (Запорожье)
30.04.2025 в 10:56
Лунин обиделся и.... продлил конракт:))
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fatov1986 (Лондон)
30.04.2025 в 10:38
Лунин должен обижаться только на самого себя, столько шансов , сколько он прос.рал не давали еще никому!
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