Легенда Металлиста назначен главным тренером олимпийской сборной Кыргызстана

Бывший полузащитник харьковского "Металлиста" и сборной Украины Эдмар Ласерда возглавил олимпийскую сборную Кыргызстана (U-23).

По информации пресс-службы Кыргызского футбольного союза, контракт между сторонами рассчитан до конца текущего года с возможностью продления.

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Сообщается, что Эдмар будет готовить команду к отборочным матчам Кубка Азии, которые пройдут в сентябре 2025 года.

В качестве игрока натурализованный бразилец прославился выступлениями за "Металлист", "Таврию" и "Днепр". Также он провел 15 матчей в составе сборной Украины, отличившись в них одним голом.

Тренерскую карьеру Эдмар начал в 2019 году. Четыре года Ласерда работал в системе "Металлиста-1925", а в 2024 году был ассистентом главного тренера в казахстанском "Тоболе".