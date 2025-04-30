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Теперь официально. Украинский Холанд переходит в клуб из Второй Бундеслиги

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В следующем сезоне форвард будет играть под руководством легенды Баварии

Теперь официально. Украинский Холанд переходит в клуб из Второй Бундеслиги

Фото - 1. FC Nürnberg

Новина українською

Украинский нападающий леверкузенского "Байера" Артем Степанов согласился присоединиться на правах аренды к команде из Второй Бундеслиги в следующем сезоне.

На официальном сайте "Нюрнберга" появилось подтверждение этой информации. 17-летний форвард вернется к "фармацевтам" через сезон, поскольку у "Нюрнберга" нет опции выкупа футболиста.

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Добавим, что Артем Степанов дважды выходил на поле в матчах за основную команду "Байера". На его счету 22 гола и три ассиста в 26 матчах в составе молодежной команды "фармацевтов" во всех турнирах этого сезона.

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Нюрнберг Байер (Леверкузен) Артем Степанов
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Источник:
1. FC Nürnberg
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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Hate_Hate (Ukraine )
30.04.2025 в 12:29
Серьезный Голанд хоть бы не позорились
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0
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Комментарии 2
Hate_Hate (Ukraine )
30.04.2025 в 12:29
Серьезный Голанд хоть бы не позорились
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
30.04.2025 в 11:34
Звязда...
Ответить
0
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