Теперь официально. Украинский Холанд переходит в клуб из Второй Бундеслиги
В следующем сезоне форвард будет играть под руководством легенды Баварии
Фото - 1. FC Nürnberg
Украинский нападающий леверкузенского "Байера" Артем Степанов согласился присоединиться на правах аренды к команде из Второй Бундеслиги в следующем сезоне.
На официальном сайте "Нюрнберга" появилось подтверждение этой информации. 17-летний форвард вернется к "фармацевтам" через сезон, поскольку у "Нюрнберга" нет опции выкупа футболиста.
Artem #Stepanov wechselt für die kommende Saison auf Leihbasis nach Nürnberg! ✍— 1. FC Nürnberg (@1_fc_nuernberg) April 30, 2025
???? Zur Meldung: https://t.co/t3xHvHpWyW#fcn pic.twitter.com/qnwPIW9EfS
Wir sehen uns im Sommer, Artem! ???? #fcn pic.twitter.com/xber6EoNmb— 1. FC Nürnberg (@1_fc_nuernberg) April 30, 2025
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Добавим, что Артем Степанов дважды выходил на поле в матчах за основную команду "Байера". На его счету 22 гола и три ассиста в 26 матчах в составе молодежной команды "фармацевтов" во всех турнирах этого сезона.
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