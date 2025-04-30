Теперь официально. Украинский Холанд переходит в клуб из Второй Бундеслиги

Украинский нападающий леверкузенского "Байера" Артем Степанов согласился присоединиться на правах аренды к команде из Второй Бундеслиги в следующем сезоне.

На официальном сайте "Нюрнберга" появилось подтверждение этой информации. 17-летний форвард вернется к "фармацевтам" через сезон, поскольку у "Нюрнберга" нет опции выкупа футболиста.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Добавим, что Артем Степанов дважды выходил на поле в матчах за основную команду "Байера". На его счету 22 гола и три ассиста в 26 матчах в составе молодежной команды "фармацевтов" во всех турнирах этого сезона.