Клуб, за который выступает Беседин, получил нового тренера
Новый тренер для украинца
Фото: ФК Динамо Київ
Чешский "Лишень", за который выступает экс-форвард сборной Украины Артем Беседин, назначил нового главного тренера. Им стал 52-летний Иржи Хитры, сообщает клубная пресс-служба.
Специалист возглавил команду заблаговременно, чтобы качественно подготовить ее к следующему сезону. В тренерском наследии Хитры — чемпионские титулы Чехии со "Слованом" и "Славией" в качестве ассистента. Также он имеет опыт работы в национальной сборной Чехии вместе с Ярославом Шилгавым.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Ранее сообщалось, что Беседин травмировал ахилл. На его счету 1 гол в 5 матчах.
"Лишень" занимает 7-е место в турнирной таблице второго дивизиона Чехии.
Популярное сейчас
- Украина договорилась о регулярных контрактах со страной, которая не желает ее вступления в ЕС
- Не сложилось: Пике расстался с возлюбленной, ради которой изменил Шакире
- Лондон - Париж. Арсенал - ПСЖ 0:1. Видео гола и обзор матча
- Вышел и показал класс. Яремчуку понадобились 2 минуты на гол АЕКу
- Милевский снова взялся за старое. Артем погонял по Киеву на элитном спорткаре. ВИДЕО
- Жена звезды Реала попала в рейтинг Forbes: среди самых успешных женщин мира