Клуб, за который выступает Беседин, получил нового тренера

Чешский "Лишень", за который выступает экс-форвард сборной Украины Артем Беседин, назначил нового главного тренера. Им стал 52-летний Иржи Хитры, сообщает клубная пресс-служба.

Специалист возглавил команду заблаговременно, чтобы качественно подготовить ее к следующему сезону. В тренерском наследии Хитры — чемпионские титулы Чехии со "Слованом" и "Славией" в качестве ассистента. Также он имеет опыт работы в национальной сборной Чехии вместе с Ярославом Шилгавым.

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Ранее сообщалось, что Беседин травмировал ахилл. На его счету 1 гол в 5 матчах.

"Лишень" занимает 7-е место в турнирной таблице второго дивизиона Чехии.