"Он выделяется своей техникой". Спортдир Нюрнберга прокомментировал аренду Степанова
Специалист считает, что клуб получил великолепного форварда
Getty Images/Global Images Ukraine
Спортивный директор "Нюрнберга" Йоти Хациалексиу поделился мыслями об аренде Артема Степанова из "Байера".
"Я очень рад, что мы подписали Артема, ведь нам удалось убедить очень талантливого и востребованного игрока присоединиться к нашей команде. Мы очень рады, что он выбрал именно "Нюрнберг" и хочет продолжать развиваться с нами. Он выделяется своей великолепной техникой, умением играть головой и мощным завершением атак. Вместе с Мирославом Клозе и его тренерским штабом он будет работать над тем, чтобы усовершенствовать свой игровой профиль и закрепиться на профессиональной арене".
Напомним, что 17-летний нападающий "Байера" Артем Степанов проведет сезон 2025/26 в аренде за "Нюрнберг".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне Артем Степанов забил 22 гола и отдал 3 ассиста в 26 матчах за молодежную команду "Байера", а также принял участие в двух поединках в составе основной команды "фармацевтов", которой руководит Хаби Алонсо.
Популярное сейчас
- Лунин обиделся на Реал. Вместо украинца клуб готов подписать другого вратаря
- Украина договорилась о регулярных контрактах со страной, которая не желает ее вступления в ЕС
- Победа ПСЖ над Арсеналом, будущее Ротаня, контракт Куртуа и травма Рюдигера. Главные новости за 29 апреля
- Яремчук стал одним из лучших игроков матча АЕК - Олимпиакос
- Бывшая девушка звезды Ливерпуля может отсудить крупную сумму из-за измены с её подругой
- Звезда Ман Сити устроил вечеринку после пятиминутного появления в матче АПЛ