"Он выделяется своей техникой". Спортдир Нюрнберга прокомментировал аренду Степанова

Спортивный директор "Нюрнберга" Йоти Хациалексиу поделился мыслями об аренде Артема Степанова из "Байера".

"Я очень рад, что мы подписали Артема, ведь нам удалось убедить очень талантливого и востребованного игрока присоединиться к нашей команде. Мы очень рады, что он выбрал именно "Нюрнберг" и хочет продолжать развиваться с нами. Он выделяется своей великолепной техникой, умением играть головой и мощным завершением атак. Вместе с Мирославом Клозе и его тренерским штабом он будет работать над тем, чтобы усовершенствовать свой игровой профиль и закрепиться на профессиональной арене".