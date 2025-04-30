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"Он выделяется своей техникой". Спортдир Нюрнберга прокомментировал аренду Степанова

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Специалист считает, что клуб получил великолепного форварда

"Он выделяется своей техникой". Спортдир Нюрнберга прокомментировал аренду Степанова

Getty Images/Global Images Ukraine

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Спортивный директор "Нюрнберга" Йоти Хациалексиу поделился мыслями об аренде Артема Степанова из "Байера".

"Я очень рад, что мы подписали Артема, ведь нам удалось убедить очень талантливого и востребованного игрока присоединиться к нашей команде. Мы очень рады, что он выбрал именно "Нюрнберг" и хочет продолжать развиваться с нами. Он выделяется своей великолепной техникой, умением играть головой и мощным завершением атак. Вместе с Мирославом Клозе и его тренерским штабом он будет работать над тем, чтобы усовершенствовать свой игровой профиль и закрепиться на профессиональной арене".

Напомним, что 17-летний нападающий "Байера" Артем Степанов проведет сезон 2025/26 в аренде за "Нюрнберг".

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В этом сезоне Артем Степанов забил 22 гола и отдал 3 ассиста в 26 матчах за молодежную команду "Байера", а также принял участие в двух поединках в составе основной команды "фармацевтов", которой руководит Хаби Алонсо.

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Источник:
1. FC Nürnberg
Опубликовал: Андрей Журба
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