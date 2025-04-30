Экс-хавбек Ромы: Довбик был мраморным котом в матче с Интером
Упрек наставнику "волков" связан с украинцем
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Бывший полузащитник "Ромы" Роберто Скарнеккья высказал недовольство игрой украинского форварда римского клуба Артема Довбика в матче с "Интером" (1:0) в 34-м туре Серии А.
"Рома" делает все возможное, чтобы попасть в Лигу чемпионов, но ее будущее будет зависеть от команд, которые окажутся выше в турнирной таблице.
Единственное, в чем я упрекаю Раньери, так это в сроках замен: я бы раньше убрал Довбика и выпустил Эль-Шаарави. Украинский центральный нападающий был мраморным котом в самый неподходящий момент", - цитирует Скарнеккью Retesport.
Напомним, в игре против "Интера" Довбик провел на поле 85 минут.
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