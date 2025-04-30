Артем Степанов рассказал, почему решил покинуть Байер ради команды из Второй Бундеслиги

Украинский нападающий леверкузенского "Байера" Артем Степанов рассказал, почему решил присоединиться к "Нюрнбергу" на правах аренды в следующем сезоне.

"Клуб на ранних стадиях переговоров связался со мной и представил четкий план моих дальнейших шагов в профессиональном футболе. Это меня и убедило сделать такой выбор. Начиная с этого лета, я хочу проявить себя на тренировках и в матчах за "Нюрнберг", чтобы развиваться и добиваться успеха вместе с командой».