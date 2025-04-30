Артем Степанов рассказал, почему решил покинуть Байер ради команды из Второй Бундеслиги
Следующий сезон форвард проведет в аренде за Нюрнберг
Фото: bayer04.de
Украинский нападающий леверкузенского "Байера" Артем Степанов рассказал, почему решил присоединиться к "Нюрнбергу" на правах аренды в следующем сезоне.
"Клуб на ранних стадиях переговоров связался со мной и представил четкий план моих дальнейших шагов в профессиональном футболе. Это меня и убедило сделать такой выбор. Начиная с этого лета, я хочу проявить себя на тренировках и в матчах за "Нюрнберг", чтобы развиваться и добиваться успеха вместе с командой».
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В этом сезоне 17-летний Артем Степанов является лучшим бомбардиром молодежного чемпионата Германии, забив 21 гол в 22 матчах за "Байер" U-19.
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Источник:1. FC Nürnberg
Опубликовал: Андрей Журба
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