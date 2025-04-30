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Артем здесь! Украинский форвард обратился к фанатам Нюрнберга. ВИДЕО

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17-летний украинец следующий сезон проведет в аренде в Нюрнберге

Артем здесь! Украинский форвард обратился к фанатам Нюрнберга. ВИДЕО

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

17-летний украинский форвард "Байера" Артем Степанов обратился к фанатам "Нюрнберга" после того, как стало известно, что следующий сезон он проведет в аренде в этом клубе.

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"Приветствую, клубные фанаты! Артем здесь. Я с нетерпением ожидаю нового сезона. До встречи", - сказал Степанов в сториз на официальной странице клуба в Инстаграм.

В этом сезоне 17-летний Артем Степанов является лучшим бомбардиром молодежного чемпионата Германии, забив 21 гол в 22 матчах за "Байер" U-19.

За 4 тура до окончания чемпионата "Нюрнберг" идет на 10-й позиции в турнирной позиции второй Бундеслиги.

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