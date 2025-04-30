Лехия с 5 украинцами в составе не получила лицензию для участия в Экстраклясе на следующий сезон

Гданськая "Лехия", за которую выступают пять украинцев, не получила лицензию для участия в Экстраклясе на следующий сезон. Об этом сообщил Польский футбольный союз.

Причина - невыполнение финансовых обязательств клубом. При этом, у польского клуба есть 5 дней на подачу апелляции.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что в составе "Лехии" играют Богдан Сарнавский, Богдан Вьюнник, Иван Желизко, Максим Хлань и Антон Царенко.

Команда занимает 15-е место в чемпионате Польши, а отрыв от зоны вылета составляет три очка.