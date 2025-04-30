Адаптация в Риме, не забивает "большим" клубам, решающая часть сезона. Corriere dello Sport разобрал игру Довбика

Авторитетное итальянское издание Corriere dello Sport выпустило большой материал про украинского форварда " Ромы " Артема Довбика, в котором журналисты оценили текущий сезон для украинца.

Рим

В Испании его прозвали "Машиной". Смертоносный в зоне ворот, доминирующий в штрафной, всегда начеку, всегда готовый нанести удар сопернику. Что ж, "Рома" увидела лишь часть этого Артема Довбика: менее смертоносного, более хрупкого и уж точно менее результативного.

Давайте будем честны: его сезон, безусловно, нельзя назвать провальным, его шестнадцать голов, забитых в чемпионате и кубке, были важны, многие даже решающими, а многие из его коллег, дебютировавших в желто-красной форме, определенно выступили хуже. Однако украинский гигант еще не вошел в сердца римлян и, конечно же, еще не прижился в контексте джаллоросси.

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Виной тому (а может быть, и прежде всего) неизбежные мысли о войне и переживания за близких и друзей, которые каждый день рискуют своей жизнью: человек, который никогда не бывает полностью спокоен, который не умеет праздновать после забитого гола, который в этот момент уже не знает, что такое счастье. Невозможно даже представить, что творится у него в голове и что он чувствует. Короче говоря, у Довбика есть бесконечное количество смягчающих обстоятельств за сезон, который был лишь отчасти позитивным, но теперь "Роме" он отчаянно нужен, чтобы завершить этот сезон, открыв шампанское и отпраздновав подвиг.

Табу против больших клубов

Довбик не забивал в четырех играх, теперь у него осталось столько же игр, чтобы доказать свою состоятельность и разрушить табу, которое тяжким камнем тяготеет над его суждением о первом годе в желто-красной форме. Он забил одиннадцать голов в лиге, которые принесли ему десять очков, в том числе восемь в 2025 году, но только против небольших и средних команд. Потому что, за исключением реализованного им пенальти в ворота "Болоньи", Артем не забил ни одного гола в ворота больших команд. И этот пост тяготит тебя, и немало. Ни голов, ни голевых передач: по сути, "Роме" пришлось самой находить ключевые моменты, которые подпитывали бы их надежды и мечты о Лиге чемпионов. Потому что в течение этих восемнадцати последовательных полезных результатов команда Раньери столкнулась с семью прямыми противостояниями: одиннадцать очков были набраны без его участия.

Матч против "Интера"

Он был незаметен и в прошлое воскресенье в Милане: много свободного пространства, но мало ударов нанес украинец, который также на "Сан-Сиро" провел слишком много времени, касаясь своего больного колена с начала сезона. Всего два выстрела, один в створ, xg 0,28. И снова: 12 успешных передач, одна выигранная дуэль, ни одного завершенного дриблинга, 6 потерянных мячей и ни одного полученного.

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И последняя информация: фолов на нем зафиксировано не было, а для центрального нападающего это, безусловно, не является положительным знаком. Короче говоря, Артем был худшим на поле среди игроков "Ромы".

Проблемы с "Фиорентиной", "Аталантой" и "Миланом"

Теперь у него есть последний шанс, который он не может упустить. На самом деле, у него их три: "Фиорентина", "Аталанта" и "Милан". Три важных матча, два из которых на "Олимпико", которые Довбику придется использовать, чтобы послать сигнал Раньери, Гисольфи, будущему тренеру, команде, болельщикам. Три прямых противостояния, которые определят судьбу "Ромы" в следующем сезоне, а возможно, и ее будущее. Артем должен подать сигнал: его голы в ворота больших команд будут иметь решающее значение для победы в Лиге чемпионов.