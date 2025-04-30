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В этом сезоне не впечатляет. Реал рассматривает вариант продажи Лунина

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Летом могут быть большие перестановки

В этом сезоне не впечатляет. Реал рассматривает вариант продажи Лунина

фото из свободных источников

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Текущий сезон для "Реала" может стать провальным. Мадридцы вылетели из Лиги чемпионов, проиграли "Барсе" в кубке Испании и близки к проигрышу чемпионата.

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Вследствие этого в команде летом могут пройти серьезные изменения. И дело не только в тренере, а и в игроках.

Как пишет авторитетная Marca, в королевском клубе раздумывают и о будущем украинского кипере Андрее Лунине.

Прошлый сезон, когда Куртуа был травмирован, Андрей провел почти идеально, после чего с ним был продлен контракт. А вот в нынешнем сезоне Лунин в тех матчах, когда заменял Куртуа, не впечатлял и пропускал довольно много, причем не самых обязательных голов.

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Издание подтверждает интерес к Лунину со стороны некоторых клубов, самым активным среди которых сейчас считается "Галатасарай".

Итоговый смысл в том, что если Анчелотти уйдет, могут быть проданы несколько игроков, в том числе и Лунин. Если по украинцу будет предложение, его удерживать не будут.

Напомним, что в этом сезоне Лунин провел 12 поединков за "Реал", в которых пропустил 19 голов и четыре раза отыграл на ноль.

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Реал (Мадрид) Галатасарай (Стамбул) Андрей Лунин
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Источник:
Marca
Опубликовал: Михаил Черныш
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