В этом сезоне не впечатляет. Реал рассматривает вариант продажи Лунина
Летом могут быть большие перестановки
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Текущий сезон для "Реала" может стать провальным. Мадридцы вылетели из Лиги чемпионов, проиграли "Барсе" в кубке Испании и близки к проигрышу чемпионата.
Вследствие этого в команде летом могут пройти серьезные изменения. И дело не только в тренере, а и в игроках.
Как пишет авторитетная Marca, в королевском клубе раздумывают и о будущем украинского кипере Андрее Лунине.
Прошлый сезон, когда Куртуа был травмирован, Андрей провел почти идеально, после чего с ним был продлен контракт. А вот в нынешнем сезоне Лунин в тех матчах, когда заменял Куртуа, не впечатлял и пропускал довольно много, причем не самых обязательных голов.
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Издание подтверждает интерес к Лунину со стороны некоторых клубов, самым активным среди которых сейчас считается "Галатасарай".
Итоговый смысл в том, что если Анчелотти уйдет, могут быть проданы несколько игроков, в том числе и Лунин. Если по украинцу будет предложение, его удерживать не будут.
Напомним, что в этом сезоне Лунин провел 12 поединков за "Реал", в которых пропустил 19 голов и четыре раза отыграл на ноль.
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