Будущее Таловерова в Плимуте остается неопределенным - Источник

Будущее защитника сборной Украины Максима Таловерова в английском "Плимуте" пока не определено.

В ходе трансферной саги вокруг 24-летнего футболиста упоминалось, что в его контракте может быть предусмотрен пункт о возможном уходе в случае понижения команды в классе, однако точного подтверждения этой информации пока нет. Об этом пишет журналист Дмитрий Венков в своем Telegram-канале.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

На данный момент первоочередной задачей для "Плимута" и самого Таловерова, который уже полностью восстановился после травмы, является достойное завершение текущего сезона. В последнем домашнем матче команда примет одного из лидеров Чемпионшипа — "Лидс".

После завершения сезона будут обсуждаться дальнейшие шаги, однако ожидается, что летом клуб проведет значительные кадровые изменения.