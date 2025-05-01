Будущее Таловерова в Плимуте остается неопределенным - Источник
Трансферная ситуация остается открытой
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Будущее защитника сборной Украины Максима Таловерова в английском "Плимуте" пока не определено.
В ходе трансферной саги вокруг 24-летнего футболиста упоминалось, что в его контракте может быть предусмотрен пункт о возможном уходе в случае понижения команды в классе, однако точного подтверждения этой информации пока нет. Об этом пишет журналист Дмитрий Венков в своем Telegram-канале.
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На данный момент первоочередной задачей для "Плимута" и самого Таловерова, который уже полностью восстановился после травмы, является достойное завершение текущего сезона. В последнем домашнем матче команда примет одного из лидеров Чемпионшипа — "Лидс".
После завершения сезона будут обсуждаться дальнейшие шаги, однако ожидается, что летом клуб проведет значительные кадровые изменения.
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