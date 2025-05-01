  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Забарный: Для меня очень важно доносить миру, что происходит в Украине

В тренде

Забарный: Для меня очень важно доносить миру, что происходит в Украине

Наши за границей

Забарный гордится тем, что остается голосом своей страны

Забарный: Для меня очень важно доносить миру, что происходит в Украине

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Борнмута" Илья Забарный рассказал, что для него значит представлять Украины в матчах Английской Премьер-лиги.

"Конечно, я горжусь тем, что представляю свою страну здесь - в лучшей лиге мира. Я много-много раз давал интервью о ситуации в Украине, потому что я всегда со своим народом. Моя семья там, мы общаемся каждый день - я знаю, какая там ситуация.

Для меня очень важно доносить миру, что происходит в моей стране, что чувствуют там люди, как они живут. Это война, уже почти 4 года, ее нужно остановить. Я рассказывал об этом везде, считаю, что это моя миссия. Это важно. Как и для каждого украинца", - сказал Забарный для Setanta Sports.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В нынешнем сезоне Забарный провел 35 матчей во всех турнирах, без результативных действий.

Читайте такжеАнгелина Забарная показала, каким был апрель в семье защитника сборной: романтика, путешествия и стиль
По теме
yellow-arrow
Будущее Таловерова в Плимуте остается неопределенным - Источник
yellow-arrow
Ноттингем Форест – Брентфорд. Анонс и прогноз матча 34-го тура АПЛ на 01.05.2025
yellow-arrow
В этом сезоне не впечатляет. Реал рассматривает вариант продажи Лунина
Украина Борнмут Илья Забарный
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Setanta Sports
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости