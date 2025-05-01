Забарный: Для меня очень важно доносить миру, что происходит в Украине
Забарный гордится тем, что остается голосом своей страны
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник "Борнмута" Илья Забарный рассказал, что для него значит представлять Украины в матчах Английской Премьер-лиги.
"Конечно, я горжусь тем, что представляю свою страну здесь - в лучшей лиге мира. Я много-много раз давал интервью о ситуации в Украине, потому что я всегда со своим народом. Моя семья там, мы общаемся каждый день - я знаю, какая там ситуация.
Для меня очень важно доносить миру, что происходит в моей стране, что чувствуют там люди, как они живут. Это война, уже почти 4 года, ее нужно остановить. Я рассказывал об этом везде, считаю, что это моя миссия. Это важно. Как и для каждого украинца", - сказал Забарный для Setanta Sports.
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В нынешнем сезоне Забарный провел 35 матчей во всех турнирах, без результативных действий.
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