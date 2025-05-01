Коллеги по амплуа. Забарный назвал двух своих кумиров
Два великих центрбека
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Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный рассказал, что больше всего в детстве его вдохновляла игра Серхио Рамоса и Ван Дейка.
"Рамос - великий игрок, легенда. Он имеет все, что нужно защитнику. Возможно, я также отмечу Вирджила ван Дейка. То, как он работает и играет, прежде всего, в тактическом плане, как он умеет действовать позиционно. Я любил и все еще люблю смотреть за ним. По моему мнению, он - один из лучших защитников", - сказал Забарный.
Сейчас 39-летний Рамос защищает цвета "Монтеррея". Большую часть карьеры испанец провел в мадридском "Реале". Ван Дейк, в свою очередь, с 2018 года выступает за "Ливерпуль".
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