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Коллеги по амплуа. Забарный назвал двух своих кумиров

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Два великих центрбека

Коллеги по амплуа. Забарный назвал двух своих кумиров

Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный рассказал, что больше всего в детстве его вдохновляла игра Серхио Рамоса и Ван Дейка.

"Рамос - великий игрок, легенда. Он имеет все, что нужно защитнику. Возможно, я также отмечу Вирджила ван Дейка. То, как он работает и играет, прежде всего, в тактическом плане, как он умеет действовать позиционно. Я любил и все еще люблю смотреть за ним. По моему мнению, он - один из лучших защитников", - сказал Забарный.

Сейчас 39-летний Рамос защищает цвета "Монтеррея". Большую часть карьеры испанец провел в мадридском "Реале". Ван Дейк, в свою очередь, с 2018 года выступает за "Ливерпуль".

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Источник:
Setanta Sports
Опубликовал: Александр Бураков
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